Пасиоретти — о возобновлении сезона: если нужно, готов играть в Антарктиде

Форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.

«Выиграть Кубок Стэнли в этот раз будет труднее всего. Посмотрите на все препятствия. Никто не знает, когда и где будем играть, будут ли болельщики на трибунах. Всё подвисло в воздухе. При этом все команды залечивают болячки. Все готовятся и будут пытаться делать всё возможное, чтобы восстановиться и быть в наилучшей форме.

Обычно команды подходят к плей-офф уже помятыми, сейчас будет не так. Ребята будут здоровы, и команды сыграют в лучших составах. Ни у кого не будет никаких оправданий. Если бы нужно было ждать полгода и играть в Антарктиде, я был бы готов так сделать. У нас отличная команда. Мы хотим сделать все возможное, чтобы завершить сезон и дойти до конца. Чувствуем, что наша команда готова к этому», – сказал Пасиоретти пресс-служба НХЛ.