Экс-защитник «Йокерита» Лауридсен может продолжить карьеру в шведской «Фрёлунде»

Защитник Оливер Лауридсен может вернуться в шведскую «Фрёлунду», сообщает Rakapuckar.com. Ранее датчанин покинул финский «Йокерит», цвета которого защищал четыре года.

31-летний датский защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге только за «Йокерит». В минувшем регулярном чемпионате Лауридсен принял участие в 24 матчах, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу при показателе полезности «–5» и 17 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Лауридсен забил один гол.

Лауридсен — постоянный игрок сборной Дании, за которую выступал на семи чемпионатах мира.

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет.

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