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Чайковски: скучаю по Москве, это один из лучших городов в мире

Чайковски: скучаю по Москве, это один из лучших городов в мире
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски прокомментировал заключение нового контракта с бело-голубыми.

«Я счастлив остаться в одной из лучших команд и играть для динамовских болельщиков! Думал ли я о переходе в другой клуб? Нет. Я действительно хотел остаться в «Динамо». Яшкин тоже остался в команде? Да, я очень рад этому! Мы с ним хорошие друзья.

Конечно же я скучаю по Москве. Для меня это один из лучших городов в мире. Как провожу время дома? Я был на карантине в течение двух недель, поэтому смотрел Netflix, играл в видеоигры и тренировался», — приводит слова Чайковски пресс-служба клуба.

Следующий сезон станет для Чайковски третьим в «Динамо». Он пополнил состав бело-голубых в декабре 2018 года, когда вернулся в КХЛ после выступлений в АХЛ за «Шарлотт Чекерс».

Чайковски — о контракте: счастлив быть в «Динамо», не могу дождаться возвращения в Москву
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