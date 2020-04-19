Андерсон — о причинах неудачи в НХЛ: я до ночи играл в видеоигры и подсел на снотворное

Нападающий Лиас Андерсон, которого по ходу сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» отдал в аренду в шведский клуб «ХВ-71», рассказал, почему у него не получилось заиграть в Национальной хоккейной лиге.
«Я до ночи играл в видеоигры. Ждал, когда в Швеции наступит утро, чтобы позвонить и пожаловаться на сложную жизнь в Америке. Из-за этого у меня начались проблемы со сном. Я подсел на снотворное. Всё могло закончиться быстро, если бы я продолжил в таком же ритме.
Не знаю, что ждёт меня в будущем. В данный момент я хочу тренироваться, играть и получать удовольствие от хоккея», — приводит слова Андерсона шведское издание Goteborgs-Posten.
Андерсон был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ в 2017 году. В нынешнем сезоне швед принял участие в 17 матчах за основную команду «рейнджеров», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «–8».
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