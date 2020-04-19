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Источник: Хенрик Карлссон покинет «Барыс»

Источник: Хенрик Карлссон покинет «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» не планирует продлевать контракт с голкипером Хенриком Карлссоном, сообщает Vesti.kz. Действующее соглашение с 36-летним хоккеистом заканчивается 30 апреля.

В минувшем сезоне Карлссон одержал 12 побед в 20 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,5 и коэффициенте надёжности 2,19. В плей-офф шведский вратарь, имеющий казахстанское гражданство, принял участие в одном матче.

Помимо «Барыса» казахстанский голкипер имеет опыт выступления в КХЛ в составе «Авангарда» и «Йокерита». За карьеру в лиге он провёл 283 игры, в которых одержал 145 побед, отражая 92,0% бросков и пропуская 2,31 шайбы за игру. Хенрик играет в КХЛ с сезона-2013/2014.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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