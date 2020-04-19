Чинахов — о драфте НХЛ: не обращаю внимания на рейтинги, просто делаю свою работу

Нападающий «Омских Ястребов» Егор Чинахов прокомментировал приостановку сезона МХЛ из-за пандемии коронавируса.

«У нас была хорошая команда. Жаль, что сезон был прерван. Осталась недосказанность. В целом мы прошли хорошо по сезону. Лично для меня было приятно съездить в молодёжную сборную России и в олимпийскую команду. Также я побывал в ВХЛ. Было приятно сыграть на новом для себя уровне.

Когда вопрос касается здоровья людей, близких и партнёров по команде, это главное. Поэтому в этой ситуации надо спокойно готовиться дальше к продолжению сезона или уже к следующему. Конечно, мы готовились, весь сезон шли к цели и хотели побороться за Кубок Харламова. Но повторюсь: здоровье важнее, нужно с пониманием отнестись к ситуации.

Я стал 30-м в рейтинге драфта НХЛ? Стараюсь не обращать внимания на рейтинг и просто получать удовольствие на льду и делать свою работу. Драфт я, конечно, жду, буду смотреть. Но под каким номером меня выберут — это не самое главное», — приводит слова Чинахова Allhockey.Ru.