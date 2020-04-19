Гретцки уверен, что сезон в НХЛ будет доигран летом

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги.
«Я верю, что руководство США и Канады найдёт способ преодолеть эту ситуацию, что мы разберёмся с этим. И я действительно верю, что мы увидим хоккей и другие виды спорта летом, пусть и в несколько другом виде, но это произойдёт.
Возможно, я ошибаюсь. Может быть, я слишком оптимистичен. Но я надеюсь, что это хороший знак для всех, что мы движемся вперёд в жизни, в бизнесе, в спорте. Думаю, в ближайшие пару месяцев произойдёт что-то хорошее», — приводит слова Гретцки Sportsnet.
Напомним, НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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