Давыдов: Еремёнко уже устал тащить на себе весь сезон, но он ещё поможет «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о голкипере московского «Динамо» Александре Ерёменко. Следующий сезон станет для 40-летнего голкипера 16-м в стане столичного клуба.

«По моим ощущения, Еремёнко уже устал тащить на себе весь сезон, поэтому ему периодически нужна замена. В прошедшем регулярном чемпионате Иван Бочаров вполне справился с ролью первого номера, а Еремёнко подошёл в хорошей форме к плей-офф и внёс значительный вклад в победу над «Спартаком».

Думаю, Александр ещё поможет «Динамо», поэтому тренерский штаб решил оставить его ещё на год. Но нужно подтягивать молодёжь, чтобы составляли конкуренцию, и учились у более опытных вратарей. А как между Еремёнко и Бочаровым распределять игровое время, должен решать тренерский штаб. Исходя из их состояния в конкретный момент», — приводят слова Давыдова «Известия».