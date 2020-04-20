Гретцки: возможно, однажды Овечкин захочет вернуться домой и играть в КХЛ

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки высказал мнение, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин однажды может захотеть вернуться в КХЛ.

«Возможно, однажды он захочет вернуться домой и играть в КХЛ, где будет соревноваться на высоком уровне. Мы этого не знаем. Это его решение. Но я думаю, что ему нравится быть в «Вашингтоне», я думаю, что он любит НХЛ и сделает всё возможное, чтобы побить рекорд», — приводит слова Гретцки AP.

За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». В этом сезоне на счету Овечкина 67 (48+19) очков в 68 матчах при показателе полезности «–12».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Ранее Овечкин зажигательно станцевал во время тренировки с женой и сыном. Видео опубликовала жена Александра в «Инстаграме».