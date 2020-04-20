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Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 20 апреля

Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 20 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 20 апреля.

2010 год. «Ак Барс» — ХК МВД — 1:2 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2010, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
ХК МВД
Московская область
0:1 Фёдоров (Великов, Мосалёв) – 22:18' (5x5)   1:1 Кукумберг (Юньков) – 32:02' (5x5)   1:2 Добрышкин (Новак) – 45:53' (5x4)

Шайба Юрия Добрышкина принесла команде Олега Знарка вторую победу в Казани за два дня. ХК МВД сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина: 2-2.

2014 год. «Металлург» Мг — «Лев» — 4:1 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 2-й матч
20 апреля 2014, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Лев
Прага
1:0 Потехин (Юньков, Терещенко) – 23:04' (5x5)   2:0 Зарипов (Ли, Мозякин) – 33:19' (5x5)   3:0 Коварж (Мозякин, Зарипов) – 34:54' (5x4)   4:0 Мозякин (Коварж, Ибрагимов) – 40:44' (4x4)   4:1 Азеведу (Мяэнпяя, Шевц) – 56:35' (5x5)

Заброшенными шайбами в составе хозяев отличились Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Богдан Потехин и Ян Коварж. Пражане ответили точным броском Джастина Азеведу. Таким образом, подопечные Майка Кинэна сравняли счёт в финальной серии: 1-1

2018 год. ЦСКА — «Ак Барс» — 1:3 (четвёртый матч серии).

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
20 апреля 2018, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Азеведу (Охтамаа, Лукоянов) – 19:06' (5x5)   0:2 Ландер (Азеведу) – 27:27' (5x5)   1:2 Светлаков (Телегин, Кузьменко) – 27:42' (5x5)   1:3 Ландер – 59:14' (en)

Казанцы одержали важную гостевую победу, благодаря чему оказались в шаге от третьего в истории Кубка Гагарина.

19 апреля в разные годы СКА, «Металлург» и ЦСКА стали обладателями Кубка Гагарина
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