Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 20 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 20 апреля.

2010 год. «Ак Барс» — ХК МВД — 1:2 (четвёртый матч серии)

Шайба Юрия Добрышкина принесла команде Олега Знарка вторую победу в Казани за два дня. ХК МВД сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина: 2-2.

2014 год. «Металлург» Мг — «Лев» — 4:1 (второй матч серии)

Заброшенными шайбами в составе хозяев отличились Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Богдан Потехин и Ян Коварж. Пражане ответили точным броском Джастина Азеведу. Таким образом, подопечные Майка Кинэна сравняли счёт в финальной серии: 1-1

2018 год. ЦСКА — «Ак Барс» — 1:3 (четвёртый матч серии).

Казанцы одержали важную гостевую победу, благодаря чему оказались в шаге от третьего в истории Кубка Гагарина.