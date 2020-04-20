Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 20 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 20 апреля.
2010 год. «Ак Барс» — ХК МВД — 1:2 (четвёртый матч серии)
Шайба Юрия Добрышкина принесла команде Олега Знарка вторую победу в Казани за два дня. ХК МВД сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина: 2-2.
2014 год. «Металлург» Мг — «Лев» — 4:1 (второй матч серии)
Заброшенными шайбами в составе хозяев отличились Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Богдан Потехин и Ян Коварж. Пражане ответили точным броском Джастина Азеведу. Таким образом, подопечные Майка Кинэна сравняли счёт в финальной серии: 1-1
2018 год. ЦСКА — «Ак Барс» — 1:3 (четвёртый матч серии).
Казанцы одержали важную гостевую победу, благодаря чему оказались в шаге от третьего в истории Кубка Гагарина.
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