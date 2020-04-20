Голкипер минского «Динамо» Тейлор получил белорусское гражданство

Канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тейлор получил белорусское гражданство. Об этом сообщил бывший голкипер «зубров» Юнас Энрот.

«Вратарь Дэнни Тейлор взял белорусский паспорт. У них, вероятно, в следующем году будет чемпионат мира, и они хотят иметь как можно больше так называемых отечественных игроков», — приводит слова Энрота belarushockey.

33-летний Тэйлор был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте 2004 года под общим 221-м номером. Он сыграл один матч за «королей», также в НХЛ защищал цвета «Калгари Флэймз» и «Оттавы Сенаторз».

В КХЛ Тэйлор выступал за «Медвешчак» и «Сибирь». В минувшем сезоне Дэнни вернулся в минское «Динамо», где одержал три победы в 20 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 86,7 и коэффициенте надёжности 3,98.

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