HockeyBuzz: Войнов здорово подошёл бы «Торонто», весь вопрос в негативе в прессе

Обозреватель портала HockeyBuzz предположил, что «Торонто Мэйпл Лифс» должен обратить внимание на защитника «Авангарда» Вячеслава Войнова.
«После четырёх сезонов в России двукратный обладатель Кубка Стэнли вновь обозначил желание вернуться в НХЛ. Прошлый сезон статистически выдался лучшим для Войнова в составе омского «Авангарда» — 41 (11+30) очко в 59 матчах. Он выиграл Кубок Гагарина со СКА и стал олимпийским чемпионом.
Войнова дисквалифицировал на весь сезон-2019/2020 (позже наказание было урезано до 41 встречи) за инцидент, в результате которого Войнова осудили в 2014 году за домашнее насилие. «Кингз» в прошлом году дали понять, что им не интересен вариант с возвращением Войнова, но они по-прежнему владеют на него правами, так что, если кто-то захочет его подписать, Вячеслава придётся выменивать у калифорнийского клуба.
Войнов очень здорово подошёл бы «Торонто» по многим компонентам. Клуб выглядит уязвимым, и им как раз требуется такой ветеран в связку к Тайсону Бэрри. У генерального менеджера Кайла Дубаса есть шанс заполучить Войнова по приемлемой цене. Главным вопросом является то, перевесит ли польза от приобретения Войнова связанный с ним негатив в прессе», — говорится в статье.
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