Спиридонов: если бы было предложение из «Барыса», сразу бы собрал сумку и поехал

Бывший нападающий «Барыса» Максим Спиридонов признался, что хотел бы поработать в тренерском штабе казахского клуба под руководством Николая Антропова.

«При Андрее Скабелке у «Барыса» были хорошие результаты. Но не стоит переживать из-за его ухода. Надо всегда надеяться на лучшее. Такова тренерская работа. Никто не сидит долго на одном месте. Один-два года, и всё может кардинально поменяться. Ничего страшного. Самое главное, что команда остаётся.

Если бы было предложение из «Барыса», сразу бы собрал сумку и поехал. Но пока никаких предложений не поступало. Болельщики писали, что Колю Антропова надо сделать главным тренером, чтобы я ему помогал. Идея хорошая. Я думаю, у нас бы получилось. Если не в следующем сезоне, то, может быть, когда-нибудь в будущем случится чудо. Тренером по физической подготовке можно взять Вадима Краснослободцева, я — по нападающим, а главным будет Николай Антропов. По защитникам найдём кого-нибудь. Наверное, Виктора Александрова», — цитирует Спиридонова «Шайба.kz».