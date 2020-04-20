Бадюков: Крикунов давно себя зарекомендовал. Рад, что он продолжит работу с «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о новом контракте московского «Динамо» с главным тренером Владимиром Крикуновым.
«Лично я только рад, что Владимир Васильевич продолжит работу с «Динамо». Этот специалист давно зарекомендовал себя, возглавляя другие команды. А последнее его возвращение в «Динамо» состоялось в непростой для клуба период. Но Крикунов сумел наладить игру команды, дважды выводил её в плей-офф, и тот факт, что сейчас ему был предложен новый контракт, говорит о доверии к этому тренеру со стороны руководства клуба.
«Динамо» в минувшем сезоне действительно было одним из лидеров Западной конференции КХЛ, а связка Вадим Шипачёв – Дмитрий Яшкин стала одной из самых ярких и результативных в нашем чемпионате. Бело-голубые ещё с позапрошлого сезона, когда Крикунов только приступил к работе с командой, демонстрировали приверженность определённому игровому рисунку, который приносил результат. И главное, что все хоккеисты – от Шипачёва до самых молодых ребят – прекрасно понимают, в какой хоккей должна играть команда. А руководство клуба и болельщики знают, чего ожидать от этого состава», – цитирует Бадюкова News.ru.
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