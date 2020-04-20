Защитник «Ак Барса» Яруллин вошёл в топ-3 волонтёров Казани, Юдин — на 9-м месте

Хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Дмитрий Юдин весь апрель участвуют в благотворительный акции, которую проводят штаб волонтёров Казани и компания «Бахетле».



В рамках этой акции спортсмены в качестве волонтёров развозят продуктовые наборы одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям в связи с пандемий коронавируса. По данным штаба волонтёров, Яруллин со 2 апреля развёз 45 продуктовых наборов (второе место среди всех волонтёров Казани), а Юдин – 19 (девятое).

Ранее в акции также приняли участие капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и нападающий Кирилл Петров. Они развезли продукты по трём адресам Казани. В апреле волонтёры развезли 1,5 тыс. продуктовых наборов для 2,4 тыс. жителей Казани. Затраты на бензин волонтёрам игроки «Ак Барса» покрыли из своего кармана. Акция продлится до конца апреля.