Защитник «Ак Барса» Яруллин вошёл в топ-3 волонтёров Казани, Юдин — на 9-м месте

Хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Дмитрий Юдин весь апрель участвуют в благотворительный акции, которую проводят штаб волонтёров Казани и компания «Бахетле».
В рамках этой акции спортсмены в качестве волонтёров развозят продуктовые наборы одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям в связи с пандемий коронавируса. По данным штаба волонтёров, Яруллин со 2 апреля развёз 45 продуктовых наборов (второе место среди всех волонтёров Казани), а Юдин – 19 (девятое).
Ранее в акции также приняли участие капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и нападающий Кирилл Петров. Они развезли продукты по трём адресам Казани. В апреле волонтёры развезли 1,5 тыс. продуктовых наборов для 2,4 тыс. жителей Казани. Затраты на бензин волонтёрам игроки «Ак Барса» покрыли из своего кармана. Акция продлится до конца апреля.
- 20 апреля 2020
-
14:50
-
14:29
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:48
-
00:32
-
00:16
-
00:00
- 19 апреля 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:50
-
22:44
-
21:51
-
21:22
-
20:53
-
20:23
-
19:57
-
19:09
-
18:50
-
17:59