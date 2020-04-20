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Защитник «Ак Барса» Яруллин вошёл в топ-3 волонтёров Казани, Юдин — на 9-м месте

Защитник «Ак Барса» Яруллин вошёл в топ-3 волонтёров Казани, Юдин — на 9-м месте
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Дмитрий Юдин весь апрель участвуют в благотворительный акции, которую проводят штаб волонтёров Казани и компания «Бахетле».

В рамках этой акции спортсмены в качестве волонтёров развозят продуктовые наборы одиноким и малообеспеченным пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям в связи с пандемий коронавируса. По данным штаба волонтёров, Яруллин со 2 апреля развёз 45 продуктовых наборов (второе место среди всех волонтёров Казани), а Юдин – 19 (девятое).

Ранее в акции также приняли участие капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и нападающий Кирилл Петров. Они развезли продукты по трём адресам Казани. В апреле волонтёры развезли 1,5 тыс. продуктовых наборов для 2,4 тыс. жителей Казани. Затраты на бензин волонтёрам игроки «Ак Барса» покрыли из своего кармана. Акция продлится до конца апреля.

Хоккеисты «Ак Барса» Зарипов, Петров и Яруллин выступили в роли волонтёров
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