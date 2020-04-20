Московское «Динамо» заключило односторонний контракт с форвардом Алексеевым
Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Андреем Алексеевым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности "+12". В четырёх матчах плей-офф Андрей отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Алексеев проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и чуть больше 12 минут в плей-офф.
Воспитанник динамовской школы всю карьеру на высшем уровне проводит в родном клубе. За 157 матчей в КХЛ форвард забросил 22 шайбы и сделал 37 голевых передач при показателе полезности «+16».
Источник: московское «Динамо» продлит контракты с Григорьевым, Тарасовым и Алексеевым
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
12:22
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:17
-
11:00
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:48
-
00:32
-
00:16
-
00:00
- 19 апреля 2020
-
23:44
-
23:00
-
22:50
-
22:44
-
21:51
-
21:22
-
20:53
-
20:23
-
19:57
-
19:09
-
18:50
-
17:59
-
17:48
-
17:15
-
17:00
-
16:31
-
16:14
-
16:02
-
15:35
Партнерский контент