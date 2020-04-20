Московское «Динамо» заключило односторонний контракт с форвардом Алексеевым

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Андреем Алексеевым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности "+12". В четырёх матчах плей-офф Андрей отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Алексеев проводил на льду чуть больше 13 минут в регулярке и чуть больше 12 минут в плей-офф.

Воспитанник динамовской школы всю карьеру на высшем уровне проводит в родном клубе. За 157 матчей в КХЛ форвард забросил 22 шайбы и сделал 37 голевых передач при показателе полезности «+16».