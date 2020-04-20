Бадюков: Шалунов повзрослел, его приоритеты в хоккее стали более серьёзными

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об отъездах российских игроков в НХЛ.

«Думаю, что Максу Шалунову и Артёму Сергееву придётся пройти путь привыкания к лиге, через который проходят многие русские и европейцы. Тот же Шалунов сейчас повзрослел, его приоритеты в хоккее стали более серьёзными. Думаю, что он знает, куда ему предстоит поехать. Шаг за шагом Макс будет добиваться своего места в основной команде. При этом ему, конечно, придётся поиграть в фарме для того, чтобы привыкнуть к местному хоккею и площадкам. Думаю, что ребята не сомневаются в том, что им придётся проходить через лагерь новичков и фарм-клуб, и готовы к этому. А получится у них или нет — будет ясно в середине сезона.

Если говорить о Денисенко, то он в конце сезона выходил в «Локомотиве» на те роли, на которые должен выходить игрок в его возрасте. Его история с НХЛ может пойти как в положительную, так и в отрицательную сторону для него. Вернуться-то Григорий всегда сможет. Но не нужно исключать того фактора, что он может прийтись во «Флориде» ко двору. Там есть русские ребята, и его хоккей будет под стать тому, который они показывают. Думаю, что Денисенко может хорошо стартовать в НХЛ, потому что сейчас там дают карт-бланш молодым игрокам с небольшими контрактами. Если команда начнёт попадать в зону плей-офф с начала следующего сезона, то для Денисенко это будет хороший шанс. Но никто не может предугадать, как всё пойдёт. Шаг назад Григорий всегда может сделать. Но я думаю, что у Григория достаточно серьёзные амбиции, и он едет туда для того, чтобы за несколько сезонов постараться пробиться в основную команду», — сказал Бадюков «Чемпионату».