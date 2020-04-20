Кулик: был бы счастлив отыграть в «Спартаке» всю карьеру. Это моя семья

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал заключение нового контракта с московским клубом.
«Считаю не родной командой, а вторым домом. Сейчас продлил контракт и хочу выступать только на благо клуба. «Спартак» – это моя семья. Ждал предложения и, естественно, хотел остаться в «Спартаке».
Всю карьеру провести в «Спартаке»? Было бы неплохо. Я уже говорил, что «Спартак» – это моя семья. С другой стороны, не знаешь, как сложится твоя карьера. Жизнь хоккеиста, она такая – резко все может измениться. Со своей стороны я был бы счастлив отыграть в «Спартаке» всю карьеру», – цитирует Кулика пресс-служба московского клуба.
26-летний Кулик заключил новый односторонний контракт, который будет действовать до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне Евгений принял участие в 36 матчах в КХЛ, набрал в них 9 (2+7) очков при показателе полезности «+14». В среднем на площадке он проводил 14 минут 37 секунд в регулярном чемпионате КХЛ и 18 минут 16 секунд — в матчах плей-офф.
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