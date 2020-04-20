«Йокерит» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата

«Йокерит» в официальном «твиттере» сообщил, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги будет играть на площадке финского формата.

По правилам Международной федерации хоккея (IIHF) стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Йокерита».

Ранее подобные заявления сделали представители «Локомотива» и «Салавата Юлаева». В минувшем сезоне финский, ярославский и уфимский клубы проводили домашние матчи на площадках европейского формата. Таким образом, на данный момент с европейским форматом домашней арены в КХЛ остались только четыре клуба — это «Торпедо», рижское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар» и «Трактор».