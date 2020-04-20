«Я был эгоистом». Майкл Гарнетт признался, что до сих пор жалеет об уходе из «Трактора»

Известный голкипер Майкл Гарнетт вспомнил период карьеры, проведённый в «Тракторе», и признался, что до сих пор жалеет о принятом решении об уходе из клуба.

«На второй сезон в «Тракторе» мы играли в финале именно с «Динамо», которое годом раньше взяло Кубок Гагарина. Было очень болезненно уступать… Но в то же самое время было приятно видеть радость на лицах своих бывших одноклубников, которые, безусловно, отличные парни.

Валерий Белоусов, в отличие от Знарка, — очень спокойный тренер, все хоккеисты уважали его. Ему не надо было говорить много, просто было достаточно появиться в раздевалке. Идеальный тренер для талантливой команды. Когда у меня были проблемы в игре, в жизни, мы могли с ним спокойно поговорить. Его советы были невероятными, он всегда знал, что сказать.



После четырёх сезонов в Челябинске я не понимал, почему не могу найти работу в КХЛ. Читал СМИ и понимал, что что-то случилось в последнем сезоне. Мой телефон не звонил, я не понимал, что происходит, очень хотел вернуться. Это было очень тяжёлое время. «Трактор» предлагал остаться, но я отказался, думал, что смогу получить контракт получше. И сейчас больше всего об этом сожалею, я был эгоистом», — цитирует Гарнетта пресс-служба КХЛ.

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