Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гарнетт: годы в России изменили мою жизнь, я снова начал получать удовольствие от игры

Гарнетт: годы в России изменили мою жизнь, я снова начал получать удовольствие от игры
Хоккей / КХЛ 0

Известный голкипер Майкл Гарнетт, игравший в России за «Нефтехимик», ХК МВД, московское «Динамо» и «Трактор», подвёл итоги своей карьеры.

«Я очень рад, что провёл так много времени в России. Это был мой второй шанс заиграть на высшем уровне, и я им воспользовался. Во время выступления в НХЛ я не был готов ни эмоционально, ни психологически. А годы в России изменили мою жизнь. Я снова начал получать удовольствие от игры, удалось рассказать миру, кто я есть на самом деле.

Я горд своей карьерой, рад, что справился со всеми трудностями. И таких североамериканцев немного. Дерон Куинт, Мэтт Эллисон, Франсис Паре – одни из них. Не думаю, что кто-то из североамериканских вратарей КХЛ сможет приблизиться к моей статистике», — цитирует Гарнетта пресс-служба КХЛ.

«Я был эгоистом». Майкл Гарнетт признался, что до сих пор жалеет об уходе из «Трактора»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020