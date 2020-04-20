Гарнетт: годы в России изменили мою жизнь, я снова начал получать удовольствие от игры

Известный голкипер Майкл Гарнетт, игравший в России за «Нефтехимик», ХК МВД, московское «Динамо» и «Трактор», подвёл итоги своей карьеры.

«Я очень рад, что провёл так много времени в России. Это был мой второй шанс заиграть на высшем уровне, и я им воспользовался. Во время выступления в НХЛ я не был готов ни эмоционально, ни психологически. А годы в России изменили мою жизнь. Я снова начал получать удовольствие от игры, удалось рассказать миру, кто я есть на самом деле.



Я горд своей карьерой, рад, что справился со всеми трудностями. И таких североамериканцев немного. Дерон Куинт, Мэтт Эллисон, Франсис Паре – одни из них. Не думаю, что кто-то из североамериканских вратарей КХЛ сможет приблизиться к моей статистике», — цитирует Гарнетта пресс-служба КХЛ.