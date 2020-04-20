«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Белоусовым

«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Георгием Белоусовым, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
Георгий родился 26 декабря 1990 года в Коркино. Воспитанник челябинского “Трактора”, в молодежной команде которого и начинал карьеру. В 2009 году Белоусов перебрался в “Витязь”, с которым дебютировал в КХЛ.
На протяжении трёх лет нападающий совмещал играл за взрослую команду и выступление в МХЛ за “Русских Витязей”. За 63 матча в молодёжке Георгий набрал 71 (36+35) очко. В 2013 году в ходе сезона перешел в “Нефтехимик”, а на следующий сезон заключил контракт с “Ладой”, за которую выступал четыре года.
Состав “Автомобилиста” нападающий пополнил два года назад, сыграл за уральскую команду 95 матчей, в которых набрал 35 (14+21) очков. Всего в лиге Белоусов провел 450 матчей, набрав 190 (69+121) очков.
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