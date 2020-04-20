«Витязь» заключил новый контракт с нападающим Гребенщиковым

Нападающий Святослав Гребенщиков заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение рассчитано на два сезона. Следующий сезон станет для форварда вторым в клубе.
В минувшем сезоне 25-летний форвард забросил 14 шайб и сделал две результативные передачи в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Святослав сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
«Сохраняю боевой позитивный настрой на следующий сезон и буду работать на славу команды! Эмоции самые лучшие, постараюсь оправдать надежды руководства и болельщиков, и приложу все усилия. Я и в минувшем году старался, и я благодарю клуб за возможность играть и приносить пользу команде и самому расти как нападающий», — цитирует Гребенщикова пресс-служба подмосковного клуба.
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