Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» заключил новый контракт с нападающим Гребенщиковым

«Витязь» заключил новый контракт с нападающим Гребенщиковым
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Святослав Гребенщиков заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение рассчитано на два сезона. Следующий сезон станет для форварда вторым в клубе.

В минувшем сезоне 25-летний форвард забросил 14 шайб и сделал две результативные передачи в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Святослав сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

«Сохраняю боевой позитивный настрой на следующий сезон и буду работать на славу команды! Эмоции самые лучшие, постараюсь оправдать надежды руководства и болельщиков, и приложу все усилия. Я и в минувшем году старался, и я благодарю клуб за возможность играть и приносить пользу команде и самому расти как нападающий», — цитирует Гребенщикова пресс-служба подмосковного клуба.

Ушёл из СКА, чтобы поднять «Витязь» на первое место! Кто такой Гребенщиков?
Интервью с лучшим снайпером лидера Западной конференции. Тот случай, когда игрок нашёл своего тренера.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020