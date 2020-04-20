Форвард ЦСКА Михаил Григоренко продолжит карьеру в НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», форвард ЦСКА Михаил Григоренко продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании контракта российского нападающего с новым клубом.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.

Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России