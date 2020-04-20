Зарплата Григоренко в «Коламбусе» составит $ 1,2 млн
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко заработает $ 1,2 млн по однолетнему контракту с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в своём «твиттере».
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.
Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал игроком «Коламбуса»
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