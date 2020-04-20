Агент Григоренко: контракт с «Коламбусом» — возможность вернуться обратно в НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего Михаила Григоренко в НХЛ, прокомментировал заключение контракта с «Коламбус Блю Джекетс».

«На протяжении нескольких сезонов мы общались со многими командами. Из-за пандемии коронавируса нужно было подождать вариантов, но Миша не хотел ждать. Григоренко дважды общался с генеральным менеджером «Блю Джекетс» (Ярмо Кекяляйненом. – Прим. «Чемпионата»), который лично приезжал к нему в Россию, а перед непосредственно принятием решения общался с главным тренером (Джоном Тортореллой. – Прим. «Чемпионата»). Михаил рассматривает этот однолетний контракт как возможность вернуться обратно в НХЛ», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.