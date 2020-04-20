Григоренко: иду в «Коламбус» за мечтой. Если бы пересидел в ЦСКА — поезд мог уйти

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал заключение контракта с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

«Я довольно-таки долго принимал решение. Меня и ЦСКА очень хотел сохранить, и меня в этом клубе всё устраивало. Но я решил ещё раз попробовать свои силы в НХЛ. И подписал однолетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн.

Почему? Потому что представители «Коламбуса» очень долго за мной следили. Генеральный менеджер клуба пару раз приезжал, встречался со мной. Для возвращения в НХЛ нужен шанс. И я думаю, в «Блю Джекетс» мне его предоставят. А дальше всё будет зависеть от меня, как я им воспользуюсь. Как подготовлюсь к сезону, как стану выступать.

Я очень благодарен ЦСКА за эти три года. У нас была очень хорошая команда. Всё очень понравилось, всё на высшем уровне. Мы стали чемпионами. Очень жаль, что сезон отменили в этом году после первого раунда плей-офф. Но такие вещи вне нашего контроля. И я уверен, что за эти три сезона стал сильнее как хоккеист.

Я сейчас в таком возрасте, что мне исполнится 26 лет. Остаться в КХЛ ещё на один год? А вдруг нового шанса не будет? У меня есть мечта — закрепиться в НХЛ, играть на этом уровне. Поэтому я иду за мечтой, когда передо мной открыли дверь. 26 лет — самое время. Если ещё пересидеть в ЦСКА, то поезд может уйти. А я останусь на перроне. Вот и решил, что пора ехать. Буду работать, цепляться за возможности», — приводит слова Григоренко пресс-служба НХЛ.