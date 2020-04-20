«Авангард» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба омского «Авангарда» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.

«Работа операционного и коммерческого блоков была признана удовлетворительной, члены совета отметили четырёхкратное увеличение доходов клуба от спонсорских контрактов в минувшем сезоне. В то же время было особо отмечено, что нуждается в усилении работа с болельщиками – как в Омске, так и в Западном регионе. Одна из главных задач предстоящего сезона – увеличение количества болельщиков из Омска на матчах «Авангарда» в период отсутствия игр команды в родном городе.

Работа Хоккейной академии «Авангард» в Омске признана удовлетворительной, тогда как в Балашихе, с учетом непрекращающихся скандалов, – неудовлетворительной. Генеральному директору клуба дано поручение рассмотреть целесообразность дальнейшего финансирования филиала Академии «Авангард» в Балашихе, а также рассмотреть возможность перехода на развитие детско-юношеского хоккея в Балашихе в формате франшизы Академии.

Выступление ХК «Авангард» в сезоне признано неудовлетворительным. Ни одна из трёх целей, закрепленных за спортивным результатом команды, не была достигнута. После ознакомления с отчётами о проделанной работе по селекции и трансферам эти направления также получили негативную оценку по итогам прошедшего сезона. С отрицательной точки зрения было отмечено отсутствие должного внимания со стороны спортивного блока клуба и тренерского штаба к развитию собственных воспитанников в составе команды КХЛ. Президенту клуба Максиму Сушинскому дано поручение в кратчайшие сроки представить предложения по изменениям в управлении данными процессами.

Кроме этого, члены Совета директоров признали положительным итоги первого этапа строительства «Арены Омск, несмотря на сдвинутые сроки реализации проекта. Сдвиг сроков произошёл по объективным причинам: в рамках реализации последних требований законодательства для крупных инвестиционных проектов проект был вынужден пройти четыре стадии проверки документации (вместо двух ранее) — два ценовых аудита и две экспертизы — отдельно на изыскания и отдельно на проектно-сметную документацию. Также из-за текущей экономической ситуации (нестабильный курс иностранной валюты) потребовалась более длительная подготовка к тендерным торгам на выбор подрядчика для выполнения монтажных, строительных и отделочных работ арены. В результате были проработаны более 170 российских компаний производителей и поставщиков для корректного формирования условий поставок и строительно-монтажных работ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.