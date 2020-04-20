«Авангард» представил эскизы внутренних помещений новой арены в Омске

20 апреля состоялось очередное заседание совета директоров омского «Авангарда», на котором были подведены итоги сезона-2019/20. На этом заседании также были представлены и утверждены для разработки документации эскизы части внутренних помещений «Арены Омск».

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

Фото: Пресс-служба «Авангарда»

«Арену-Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года стало известно, что арена в аварийном состоянии, и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.

Ранее «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск» возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами. У болельщиков есть возможность следить за ходом строительства и смотреть прямой эфир с площадки.