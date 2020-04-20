Григоренко: Торторелла — честный тренер. Если стараться, то никаких проблем с ним не будет

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился мнением о главном тренере североамериканского клуба Джоне Торторелле.

«Репутация Тортореллы известна, что он агрессивно общается с журналистами. Но я с ним уже поговорил, познакомился. Есть одна черта Джона, о которой все говорят. И он сам мне при личном общении подтвердил. «Я — честный тренер», — так и сказал Торторелла. Если ты выполняешь его задания, стараешься, то никаких проблем у тебя с ним не возникнет. Ещё тренер сказал, что ему без разницы, у кого какой контракт, какой потенциал. Если ты хорошо делаешь свою работу на льду, то тебе будет доверие», — приводит слова Григоренко пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.

Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.