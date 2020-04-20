Тарасов: мне предложили хорошие условия и я очень рад, что остался в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал новое соглашение со столичным клубом.

«Я вернулся в клуб после Северной Америки, и «Динамо» для меня всегда было домом. Мыслей о том, чтобы перейти куда-то ещё, у меня никогда не было. Есть разные обстоятельства, когда хоккеисты меняют команды, но мы сошлись с руководством и тренером. Мне предложили хорошие условия, и я очень рад, что остался в «Динамо». Ни за один другой клуб в России я не играл и надеюсь, что буду ещё долго играть за бело-голубые цвета.

Были ли опасения, что клуб не предложит новое соглашение? Всё может быть. От игроков в таких ситуациях мало что зависит. Главное — выходить на лёд и показывать себя. Результаты в этом сезоне у меня были неплохие, поэтому особо не думал о том, что мне не предложат новый контракт. В этом году я вышел на рынок свободных агентов и мог делать, что захочу, но принял решение остаться в «Динамо», потому что меня всё устраивает. Прихожу в раздевалку — и знаю весь персонал, приезжаю на базу в Новогорск — и тоже всех знаю. Мне очень комфортно. Я действительно рад и счастлив», — приводит слова Тарасова пресс-служба «Динамо».

Следующий сезон станет для российского нападающего шестым в родном клубе. За 245 матчей в КХЛ Даниил набрал 99 очков (58+41) при показателе полезности «+11».