Григоренко: перед переходом в «Коламбус» консультировался с Гавриковым и Тютиным

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко рассказал об общении с защитником Владиславом Гавриковым перед своим переходом из ЦСКА.
«Я уже пообщался с Гавриковым на свою тему. Он сказал, что «Коламбус» — хорошая команда. Отличный коллектив, боевой настрой. Если посмотреть, каких лидеров лишились «Блю Джекетс» в то межсезонье, но всё равно претендуют на плей-офф… Это говорит само за себя.
Плюс Фёдор Тютин, с которым я играл в «Колорадо». Он сейчас живет в Коламбусе. Я с ним много говорил на эту тему. Тютин сообщил, что город уютный, небольшой, семейный. Боевая команда», — приводит слова Григоренко пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+16». В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.
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