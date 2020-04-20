Гарипов: в будущем вернулся бы в «Ак Барс», ведь Казань — мой родной город

Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов, ныне выступающий за омский «Авангард», рассказал о своём желании вернуться в будущем в казанский клуб.

«Сейчас в «Ак Барс» не вернусь, так как у меня контракт с «Авангардом». Но в будущем вернулся бы, ведь Казань — мой родной город.

НХЛ? Сейчас в НХЛ не собираюсь — в Балашиху собираюсь. Нужно было уходить после победного сезона. Но стоит понимать, что нужно туда ехать и играть, а не просто пробовать свои силы», — приводит слова Гарипова «Татар-информ».

28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену. Омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).