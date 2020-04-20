Тарасов: Кагарлицкий очень хотел остаться в «Динамо», но не всё зависело от него

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда СКА Дмитрия Кагарлицкого в столичный клуб.

«Мы с Димой до сих пор общаемся. И когда он ушёл, все прекрасно знали, что он очень хотел остаться. Но есть различные нюансы, на которые хоккеисты опираются при принятии решений, и не всё зависело от него. Если Дима вернётся, то он вернётся туда, где ему было хорошо, где он чувствует себя комфортно и может показывать отличный результат.

Думаю, это будет колоссальное усиление. Тем более они с Вадиком Шипачёвым были лучшими игроками лиги. Дима — прекрасный партнёр по игре и хорошая личность. Мне кажется, все будут рады снова его видеть в стане бело-голубых», — приводит слова Тарасова пресс-служба «Динамо».