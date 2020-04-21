Форвард «Витязя» Макеев: варианты трудоустройства есть, сейчас ведутся переговоры

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал информацию, что в межсезонье покинет клуб.
«В принципе варианты трудоустройства есть. Агент ведёт переговоры с разными клубами, но полная ясность наступит позже. Как раз после 30 апреля.
Считаю, что это были плодотворные семь лет, которые включили немало ярких матчей команды, особенно в те сезоны, когда мы выходили в плей-офф. Я всегда старался действовать на максимуме своих возможностей. Надеюсь, болельщики «Витязя» были довольны. Но рассчитываю, что лучшие сезоны у меня ещё впереди», — приводят слова Макеева «Известия».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Макеев записал на свой счёт 37 (13+24) баллов при показателе полезности «+1» и 12 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард в 4 матчах забросил 2 шайбы.
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