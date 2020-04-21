Гретцки: я болею за Овечкина, смотрю практически все его игры

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением об успехах российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и шансах россиянина побить его снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге. Напомним, сейчас Овечкин отстаёт от рекорда Гретцки на 188 голов.

«Нашей игре повезло, что у нас есть такие как Алекс или Сидни Кросби, которые представляют не только свои команды и города, но и свои страны. Мы с Сидни гордимся быть канадцами, Алекс – гордится быть русским. Он всегда в первых рядах тех, кто готов играть на чемпионате мира, Олимпиаде, любит хоккей. Я каждый день болею за него, смотрю практически все его игры, надеюсь на то, что он забьёт. То, что он делает, — это потрясающе.

Помню, когда я побил рекорд Горди Хоу, отец сказал мне: «Однажды твой рекорд тоже побьют, и я надеюсь, что ты отреагируешь на это с таким же достоинством, с каким Горди Хоу отреагировал на то, что ты побил его рекорд». Надеюсь, так и будет, и я буду первым, кто пожмёт ему руку, когда он побьёт мой рекорд. Не сомневаюсь, что у него отличный шанс это сделать. Он играет в хорошей команде, с хорошими партнёрами. И, что самое важное, Алекс выкладывается на 100% в каждом матче. Если этого не делать, рекорды не побьёшь, а он это делает. Думаю, это здорово для хоккея, для «Вашингтона», для Алекса. Я поддерживаю и болею за него каждый день. Думаю, день, когда он дойдёт до рекорда, будет замечательным для хоккея. Надеюсь, я тогда получу одну из его клюшек, потому что я ему дал одну из своих», — сказал Гретцки.