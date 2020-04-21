Герин — о матчах без зрителей: давайте просто сделаем это и посмотрим, как всё получится

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, что это произойдёт. Самое главное — мы не делаем ничего, пока это не станет безопасно для всех. Когда это случится, то мы снова будем играть, и мне кажется, что это будет правильно. Будет немножко непривычно и нетрадиционно, но это нормально. Если мы все объединимся и примем новые условия, то всё будет хорошо. Когда мы начнём играть в хоккей, это уже будет хоккей.

Матчи без зрителей? Конечно, будет непривычно и придётся к этому привыкнуть психологически, но уж как будет, так будет. Сначала мы будем к этому просто привыкать. Но вообще надо быть готовыми ко всему. Это нормально. Если мы будем сидеть и жаловаться, говорить об этом в негативном ключе, то ничего хорошего не будет. Мы лишь ещё больше себе навредим. Если мы будем играть при пустых аренах или на нейтральных площадках, что ж, здорово, пусть так. Давайте просто это сделаем и посмотрим, как всё получится. Мы готовы ко всему, но при постоянно меняющихся обстоятельствах сложно что-то прогнозировать.

Этот год был самым странным на моей памяти. И, слушайте, единственная неприятность — это гуляющий вирус. Все остальное хорошо. Я расстроен, что мы сейчас не играем в хоккей, но что тут поделать? Нельзя позволять этому влиять на нас. Надо принять ситуацию, понять, что такова теперь реальность и двигаться дальше», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.