Григоренко: главное для Капризова — подучить язык, а на льду у него в НХЛ не будет проблем

Новичок «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко поделился своим мнением о готовящемся переезде Кирилла Капризова в Национальную хоккейную лигу.
«Я думаю, что Кирилл — уже состоявшийся игрок, который ещё сильно прогрессирует с каждой тренировкой. Он — один из лучших игроков КХЛ. Думаю, у Капризова всё получится в НХЛ, и он будет прибавлять с первых же дней. Это однозначно. Весь вопрос в том, сколько он забьёт голов и наберёт очков. Тут неизвестно. Но Капризову помогут адаптироваться, и у него всё хорошо пойдёт в НХЛ. Главное — потерпеть, подучить язык. А на льду у него не возникнет проблем», — приводит слова Григоренко «Матч ТВ».
Напомним, 26 апреля Капризову исполнится 23 года. Правами в НХЛ на него обладает «Миннесота Уайлд», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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