Овечкин: буду смотреть повтор пятого матча с «Вегасом». Возможно, заплачу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в ближайшее время планирует посмотреть повтор 5-й игры финала Кубка Стэнли сезона-2017/2018 с «Вегас Голден Найтс».
В той игре «столичные» на выезде обыграли «рыцарей» со счётом 4:3, сделав счёт в серии 4-1 в свою пользу и став обладателями Кубка Стэнли, а российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи Никласа Бекстрёма.
«Да, лучший момент карьеры – когда я поднял Кубок Стэнли. Это было тяжело, особенно для тех, с кем мы были вместе с первого дня. Скоро будут показывать пятую игру с «Вегасом», я буду смотреть. Никогда не пересматривал эту игру, интересно, какая у меня будет реакция. Возможно, я заплачу, как будто я на льду. Этот момент я не забуду – я смог разделить его с Беки (Бекстрёмом), увидеть счастливые лица семьи, фанатов», — сказал Александр.
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