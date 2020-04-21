Голкипер «Тампы» Василевский разгадывает сканворды на карантине

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в «инстаграм-сториз» опубликовал снимок, как он проводит время в условиях режима самоизоляции, разгадывая сканворды.

«Посмотрим…», — подписал фото Андрей.

В текущем сезоне 25-летний российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отражённых бросков составляет 91,7%, в среднем пропуская 2,56 шайбы за игру.

В нынешнем сезоне Андрею удалось обновить клубный рекорд по серии без поражений в основное время, выиграв 21 матч кряду. Он стал 6-м вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время, как минимум, 21 матч подряд. Его серия началась 17 декабря 2019 года в домашней встрече с «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ), а прервалась 21 февраля 2020 года в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:5).