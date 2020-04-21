Гретцки: надеюсь, Овечкин подарит мне свою клюшку, когда побьёт мой рекорд

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки рассказал, что надеется получить одну из клюшек российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после того, как он побьёт его рекорд по количеству заброшенных шайб.
«Александр играет в хорошей команде, с хорошими партнёрами. И, что самое важное, Алекс выкладывается на 100% в каждом матче. Если этого не делать, рекорды не побьёшь, а он это делает. Думаю, это здорово для хоккея, для «Вашингтона», для Алекса. Я поддерживаю и болею за него каждый день. Думаю, день, когда он дойдёт до рекорда, будет замечательным для хоккея. Надеюсь, я тогда получу одну из его клюшек, потому что я ему дал одну из своих», — сказал Гретцки в эфире видеоконференции НХЛ с Александром Овечкиным.
Уэйн Гретцки провёл в НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) очков, заработав показатель полезности «+520».
За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». В этом сезоне на счету Овечкина 67 (48+19) очков в 68 матчах при показателе полезности «–12».
Рекомендуем посмотреть видео, на котором жена Александра Овечкина показывает коллекцию клюшек мужа.
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