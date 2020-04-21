Гретцки: если бы я играл с Овечкиным, у меня было бы гораздо больше передач

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отметив, что, если бы играл вместе с ним, то отдавал бы гораздо больше передач.

«Меня впечатляет в Алексе его любовь к игре, этого не скрыть. В этом его можно сравнить с Горди Хоу, Марком Мессье – он радуется и улыбается каждый раз, когда выходит на лёд. Во-вторых, намного тяжелее играть на свою команду и всю лигу, если ты не центр, а крайний нападающий. Таких ребят можно по пальцам пересчитать за всю историю: Хоу, Орр, Босси, Лефлёр. Они изменили игру. Помню, пять лет назад меня спрашивали: «Думаете, Овечкин должен играть все две минуты в большинстве?». Я отвечал: «Конечно, должен, он вообще не должен уходить со льда в большинстве». Он генерирует атаку и моменты для всех своих партнёров.



Как-то сказал своему сыну: «Они знают, где он будет стоять, они знают, что он будет делать, и он всё равно забивает по 60 голов в год». Я восхищаюсь им, обожаю смотреть его игру. Он оказал сильное влияние на хоккей.



Как бы Овечкин повлиял на мою игру, если бы мы играли вместе? На мою игру это бы не повлияло, но у меня было бы гораздо больше передач», — сказал Уэйн в эфире видеоконференции НХЛ с Александром Овечкиным.



Уэйн Гретцки провёл в НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) очков, заработав показатель полезности «+520».



На «Чемпионате» доступно видео, как Уэйн Гретцки и Владислав Третьяк пьют водку в России летом 1983 года.