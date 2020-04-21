Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении своей карьеры

34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда он планирует завершить игровую карьеру, подчеркнув важный критерий, влияющий на принятие данного решения.

«У меня есть еще год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я все еще обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место», — сказал Александр в эфире видеоконференции НХЛ с Уэйном Гретцки.



В текущем сезоне Александр принял участие в 68 матчах за «Вашингтон Кэпиталз», набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1152 встречи, в которых забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи (1278 очков), заработав коэффициент полезности «+82».



В 2007 году Александр подписал 13-летний контракт с «Вашингтоном» на общую сумму в $ 124 млн. Действующее соглашение закончится летом 2021 года. К этому времени Александру будет 35 лет.



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