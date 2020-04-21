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«Тампа» опубликовала милые фото нападающего Волкова со своим домашним питомцем

«Тампа» опубликовала милые фото нападающего Волкова со своим домашним питомцем
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт ежедневную рубрику, в которой демонстрирует домашних животных игроков клуба. В данную подборку попал 22-летний российский нападающий Александр Волков со своей собакой породы померанский шпиц.

«Сегодняшний эпизод: пожалуйста, познакомьтесь с милой собакой Алекса Волкова — Волки-младшим!

Это годовалый померанский шпиц и, вероятно, самый пушистый, самый счастливый чувак, которого мы встречали. Просто посмотри на эту мордочку!!», — такой подписью сопровождены опубликованные снимки.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Волков в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за «Тампу» (одна голевая передача) и 35 матчей в АХЛ (6 голов, 18 передач). Уроженец Москвы был задрафтован «Лайтнинг» в 2017 году под общим 48-м номером.

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