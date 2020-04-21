Кекяляйнен: Григоренко будет не первым, кто вернулся из Европы и добился успеха в НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание однолетнего контракта с российским нападающим Михаилом Григоренко, защищавшим в минувшем сезоне цвета московского ЦСКА.
«Время покажет, но Григоренко только начинает расцветать. Ему 25 лет. Я думаю, что главный его плюс в том, что он ещё может расти в разных направлениях и улучшать свои характеристики. Я уверен, что Михаил не будет стоять на одном уровне и будет продолжать развиваться в течение следующих пяти лет.
Мы наблюдали и интересовались им последние пару лет. Видели, что он становится лучше. Но время покажет, как он проявит себя на североамериканской стороне. Мы верим в его потенциал и считаем, что у него много качеств, которые сделают его успешным игроком.
У него были некоторые успехи здесь, он был задрафтован под общим 12-м номером. Но принял решение вернуться в Россию. Он не первый игрок, который пошёл на это. Но также он будет не первым игроком, который вернулся из Европы и добился успеха в НХЛ. Это то, на что мы надеемся и рассчитываем.
Он может играть на всех позициях в атаке. Универсальность всегда хорошо. Он левый крайний форвард, но он может играть на и справа, и в центре. Также его можно использовать в спецбригадах. Его можно назвать силовым форвардом. Посмотрим, как он впишется в нашу модель», — приводит слова Ярмо официальный сайт «Коламбусa».
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.
Григоренко выступал за ЦСКА с сезона-2017/2018. Олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. Обладатель Кубка Гагарина 2019 года в составе ЦСКА. Серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.
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