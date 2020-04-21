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Овечкин выбрал Фёдорова и Лемье как игроков, с которыми он хотел бы поговорить о хоккее

Овечкин выбрал Фёдорова и Лемье как игроков, с которыми он хотел бы поговорить о хоккее
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки об игроках, с которыми он бы хотел посидеть рядом в раздевалке и поговорить о хоккее.

Овечкин: Первый – Сергей Фёдоров, второй – вы.
Гретцки: Меня не называть.
Овечкин: Тогда второй – Марио Лемье.
Гретцки: Отличные ответы, хотя я думал, ты назовёшь кого-то постарше. Мы с Марком Мессье боготворили Александра Якушева, считали, что он величайший игрок, живший не в Северной Америке. Рад, что ты выбрал Сергея и Марио. Я бы выбрал Горди Хоу и Жана Беливо, я восхищался ими в детстве, и они нападающие. Был бы я защитником, добавил бы Бобби Орра.

Отметим, что с Фёдоровым Овечкин играл вместе за «Вашингтон» и за сборную России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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