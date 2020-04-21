Каспарайтис: поймал Гретцки на задницу и едва ли не сразу забил гол. Это было что-то!

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис вспомнил, как забил гол в НХЛ после силового приёма на легендарном Уэйне Гретцки.
Видео силового приёма Каспарайтиса на Гретцки и гола в ворота «Лос-Анджелеса».
«Прекрасно помню этот момент, это было смешно. После первого периода матча «Лос-Анджелес» — «Айлендерс» у меня брали интервью и спрашивали, собираюсь ли я играть в силовой хоккей против Гретцки и почему в него не играю. Я ответил, что Уэйна тяжело поймать на силовой, это игрок высочайшего класса, который прекрасно видит площадку, соперника и отлично катается.
Во втором периоде я его поймал на задницу и едва ли не сразу забил. Это было что-то! У меня до сих пор есть фотография, на которой Гретцки висит на моей спине», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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