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21 апреля 2012 года московское «Динамо» начало камбэк в финале плей-офф с «Авангардом»

21 апреля 2012 года московское «Динамо» начало камбэк в финале плей-офф с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 21 апреля в Кубке Гагарина состоялся всего один матч.

21 апреля 2012 года «Авангард» принимал в Омске московское «Динамо». Команду Раймо Сумманена отделяла от завоевания трофея всего одна победа, но «ястребы» так и не смогли её одержать. В пятом матче подопечные Олега Знарка забросили три шайбы к середине второго периода, установив счёт 3:0 в свою пользу. Отличились Михаил Анисин, Юрий Бабенко и Константин Горовиков.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
21 апреля 2012, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Анисин (Горовиков) – 03:44' (5x5)   0:2 Бабенко (Кокарев) – 09:43' (5x5)   0:3 Горовиков (Анисин) – 25:00' (5x5)   1:3 Курьянов (Первушин, Шкоула) – 31:52' (5x5)   2:3 Александров (Курьянов) – 59:41' (6x5)

Хозяевам удалось отыграть две шайбы усилиями Антона Курьянова и Юрия Александрова, но спасти матч «Авангард» не сумел. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «ястребов», а серия вернулась в Москву.

Врагу не сдается наш гордый Знарок
"Динамо" не позволило "Авангарду" взять Кубок Гагарина дома — после победы в Омске бело-голубые получили шанс сравнять счет в серии.
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