21 апреля 2012 года московское «Динамо» начало камбэк в финале плей-офф с «Авангардом»

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. За всю историю 21 апреля в Кубке Гагарина состоялся всего один матч.
21 апреля 2012 года «Авангард» принимал в Омске московское «Динамо». Команду Раймо Сумманена отделяла от завоевания трофея всего одна победа, но «ястребы» так и не смогли её одержать. В пятом матче подопечные Олега Знарка забросили три шайбы к середине второго периода, установив счёт 3:0 в свою пользу. Отличились Михаил Анисин, Юрий Бабенко и Константин Горовиков.
Хозяевам удалось отыграть две шайбы усилиями Антона Курьянова и Юрия Александрова, но спасти матч «Авангард» не сумел. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «ястребов», а серия вернулась в Москву.
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