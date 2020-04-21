Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен может продолжить карьеру в НХЛ
Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри прокомментировал будущее защитников команды Микко Лехтонена и Сами Лепистё.
«Микко Лехтонен провел великолепный сезон и, естественно, вызвал интерес в НХЛ. Вполне возможно, что он продолжит свою карьеру в Северной Америке. Этот вопрос, вероятно, решится в мае. С Лепистё продолжаются переговоры о предстоящем сезоне», – цитирует Курри пресс-служба финского клуба.
В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".
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