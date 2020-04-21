Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен может продолжить карьеру в НХЛ

Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен может продолжить карьеру в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри прокомментировал будущее защитников команды Микко Лехтонена и Сами Лепистё.

«Микко Лехтонен провел великолепный сезон и, естественно, вызвал интерес в НХЛ. Вполне возможно, что он продолжит свою карьеру в Северной Америке. Этот вопрос, вероятно, решится в мае. С Лепистё продолжаются переговоры о предстоящем сезоне», – цитирует Курри пресс-служба финского клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в КХЛ и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".

«Йокерит» продлил контракты с Норманом, Йоэнсуу и ещё тремя хоккеистами
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020