Гончар: я больше 20 лет живу в США и не имею права оценивать, что происходит в России

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился мнением о разговорах профессиональных спортсменов о политике.

«Мне очень трудно сравнивать в плане школ, образования, как работают медицинские учреждения. Я не имею права оценивать, что происходит в России, поскольку не обладаю полной информацией. Я живу в США больше 20 лет и не могу оценивать.

Когда спортсменов критикуют, то они говорят: «Ну вот лежит диванный аналитик, всё знает и все понимает». Когда спортсмены, не работая в политике, не зная ситуации изнутри, не имея статистики, не имея всех фактов, говорят о политике, то меня всё время это удивляет и умиляет.

Я мог бы что-то сказать, если бы был тем человеком, через которого проходят информация, денежные потоки, и мог бы оценивать, как сложится та или иная ситуация. А я человек в спорте и живу в Америке, не имея информации внутри России, и мои слова могут вызвать только улыбку. Что может сказать спортсмен, не владеющий фактами о ситуации в России?» — цитирует Гончара РБК.